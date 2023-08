IGJ beëindigt aanwijzing HVZ Thuiszorg

IGJ heeft de aanwijzing voor HVZ Thuiszorg in Den Haag beëindigd. “Aan alle punten uit de aanwijzing van 25 mei is voldaan”, aldus de inspectie.

De IGJ laat weten dat de voortgang bij HVZ Thuiszorg na de aanwijzing “nauwlettend” is gevolgd. Uit een inpectie vorige maand is gebleken dat alle zorgverleners die voor HVZ Thuiszorg werken aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn als zij risicovolle en/of voorbehouden handelingen uitvoeren of de medicatiezorg van cliënten overnemen.

Daarnaast ziet de inspectie dat HVZ Thuiszorg over een medicatiebeleid beschikt dat voldoet aan de richtlijn Veilige principes in de medicatieketen. Ook ziet de inspectie dat de praktijk van HVZ Thuiszorg aansluit bij het beleid en haar zorgverleners bekend zijn met en volgens het medicatiebeleid werken. Ze leggen ook afspraken over de medicatie in de cliëntdossiers vast.