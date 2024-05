IGJ beëindigt bevel Get a Drip wegens faillissement

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft woensdag het bevel voor Get a Drip Rotterdam BV beëindigd. Het bedrijf is failliet en gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten.

Get a Drip bood onder meer vitamine-infusen en injecties aan. De inspectie constateerde dat Get a Drip niet beschikte over de vereiste vergunningen. “Daardoor was het onbekend of de middelen die er werden toegediend voldeden aan de normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Dit leverde risico’s op voor de mensen die deze middelen gebruikten en vormde daarmee een gevaar voor de volksgezondheid”, aldus de IGJ.

Failliet

Met ingang van 9 februari van 2023 legde de IGJ het bedrijf op basis van de Geneesmiddelenwet een bevel op. Het bedrijf mocht geen geneesmiddelen zonder handelsvergunning meer invoeren, verkopen, bereiden of opslaan.

Get a Drip is in februari door de Rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. De curator heeft aangegeven dat alle bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn gestopt. Het risico voor de volksgezondheid en de noodzaak voor het bevel is daarmee naar het oordeel van de inspectie weggenomen.