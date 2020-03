IGJ: Betere ziekenhuiszorg in 2018

Het aantal complicaties en sterfgevallen bij behandelingen in het ziekenhuis is in 2018 afgenomen. Daaruit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de ziekenhuiszorg in 2018 beter was dan een jaar eerder.

Dat meldt de toezichthouder in het rapport Resultaat telt, een analyse van behandelingen in het ziekenhuis. Hierin worden uitkomstindicatoren beoordeeld die de beroepsgroep zelf heeft bepaald.

De IGJ constateert bijvoorbeeld dat het aantal complicaties en vermijdbare sterfgevallen bij de behandeling van darmkanker is gedaald. Het aantal sterfgevallen is in 2018 28 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal patiënten met complicaties is 10 procent lager dan in de jaren ervoor.

Herseninfarct

Verder kregen patiënten die een operatie kregen aan een vernauwing van de halsslagader minder vaak een herseninfarct. In 2018 was er bij 2,1 procent alsnog sprake van overlijden of een herseninfarct. Dit was een halvering ten opzichte van het jaar ervoor

De Inspectie gebruikt de resultaten, ook als ze minder zijn, om te spreken over verbeterpunten voor de komende jaren. Doel is dat de ziekenhuizen van elkaars maatregelen leren.

Staar en protheses

De IGJ beoordeelde ook de kwaliteit van zorg bij particuliere klinieken. Daar kwam ze ook verbeteringen tegen. Zo was er meer aandacht voor het gebruik van antibiotica gericht op het voorkomen van infecties bij patiënten die een knie-of heupprothese krijgen. En kregen patiënten bij staaroperaties een betere gezichtsscherpte.

‘Verheugd’

Minister Bruins van Volksgezondheid schrijft ‘verheugd’ te zijn over de bevindingen van de IGJ. “De wijze waarop ziekenhuizen en particuliere klinieken de indicatoren gebruiken toont aan dat de sector voortdurend werkt aan steeds betere zorg.”