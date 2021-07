IGJ: Blijf Philips apneu-apparaat gebruiken, stoppen is riskant

De IGJ en NVALT melden dat de tot nu toe bekende gegevens niet wijzen op schadelijke effecten op de lange termijn. “Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen.”

Schuimrubber

Philips waarschuwde onlangs voor het risico dat stukjes schuimrubber die in de apparaten zijn verwerkt kunnen loslaten. Ook zou er een chemische damp vanaf kunnen komen, met gezondheidsrisico’s tot gevolg. Uit de gegevens van de fabrikant “blijken geen acute risico’s op gezondheidsschade”, meldt de IGJ, die ook onafhankelijke deskundigen heeft geraadpleegd. In een advies meldt de inspectie dat deeltjes van de geluiddempende foam die kunnen losschieten “voor het overgrote deel” te groot zijn om in de longen te worden opgenomen. Als een deeltje loslaat, kan dat wel leiden tot een hoestbui.

Nader onderzoek

Hoewel de inspectie nu geen bewijs ziet voor schadelijke langetermijneffecten, kunnen die ook nog niet worden uitgesloten. Daarom moet Philips nader onderzoek doen. Verder is duidelijk dat enkele factoren die de problemen kunnen verergeren, zoals een hoge temperatuur of het gebruik van schoonmaakmiddelen waar ozon in zit, in Nederland “hoogst waarschijnlijk niet aan de orde zijn”.

Philips gaat wereldwijd 3 tot 4 miljoen apneu-apparaten vervangen of het geluiddempende onderdeel vervangen. In Nederland gebruiken zo’n 50.000 apneu-patiënten er een.