IGJ: blinde vlekken bij onderzoek naar medische missers

Bij het overgrote deel van medische calamiteiten doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geen eigen onderzoek naar de oorzaak. Slechts 3 tot 4 procent wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld, meldt Argos. In de meeste gevallen volgt de IGJ de interne rapportage van het ziekenhuis.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben een wettelijk vastgelegde meldplicht. Zij moeten gebeurtenissen te melden waarbij een patiënt is overleden. Ook wanneer er schade is ondervonden als gevolg van een mogelijke medische fout. Jaarlijks zijn er circa circa 1.000 melding van dergelijke calamiteiten bij de IGJ. Standaard vraagt de Inspectie het ziekenhuis dan eerst om zelf onderzoek te doen. Uit cijfers die Argos opvroeg, blijkt dat de Inspectie in het overgrote deel van de meldingen de conclusies en verbetermaatregelen uit die rapportages een-op-een overneemt.

IGJ

Anesthesioloog en hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein uit zich kritisch over de beperkte rol van de IGJ na calamiteiten. “Ik begrijp heel goed dat de patiënt of de familie denkt, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt.” (ANP)