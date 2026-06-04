Opnamestop in opspraak geraakt zorghuis Bergen op Zoom voorbij

De opnamestop bij zorginstelling Het Adriano Huis (HAH) in Bergen op Zoom wordt opgeheven. Dat maakt zorgkantoor CZ bekend. Ook gaat de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen verder onder een andere naam: Jan Borghoutsplein.

HAH kwam vorig jaar in opspraak omdat bewoners er vaak niet goed werden behandeld. Ze werden volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door bestuurders en sommige zorgverleners “voor schut gezet, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht”. IGJ eiste dat de bestuurders opstapten. Dat gebeurde een jaar geleden en eerder dit jaar oordeelde de inspectie dat HAH weer aan de zorgnormen voldoet.

IGJ eiste dat de bestuurders opstapten. Dat gebeurde een jaar geleden en eerder dit jaar oordeelde de inspectie dat HAH weer aan de zorgnormen voldoet.

Overname Prisma

Het Adriano Huis wordt komende vrijdag overgenomen door zorgorganisatie Prisma. “Het is goed nieuws dat deze locatie blijft bestaan en daarmee bijdraagt aan het zorgaanbod in de regio”, zegt Guy Nicolaes van CZ. “Met Prisma hebben we een partner gevonden om ook op de lange termijn er voor deze cliënten te zijn.” (ANP)