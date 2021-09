IGJ-brief aan RHG: trage defusie is risico voor kwaliteit zorg

De IGJ heeft twee weken geleden in een brief aan de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (RHG) haar zorgen geuit over het voortslepende defusieproces. De inspectie heeft gevraagd of de leiding voldoende zicht heeft op de “risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg die kunnen ontstaan door de situatie”.

De IGJ wil de brief niet openbaar maken, maar bevestigt dat ze de raad van bestuur heeft geattendeerd op de gevaren die de trage besluitvorming rond de defusie van het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis met zich meebrengt. De grootste niet-academische ziekenhuisorganisatie in Nederland heeft bijna twee jaar na het besluit om te defuseren nog geen financieel onderbouwd plan voor de toekomst.

Op de hoogte

IGJ heeft de RHG ook vragen gesteld over de zorgkwaliteit op dit moment. Welke vragen dat zijn, wil de IGJ niet zeggen, maar “wij worden op de hoogte gehouden door de raad van bestuur over de ontwikkelingen”. Ook laat de inspectie weten dat ze “onder meer nauwlettend in de gaten houdt of de raad van bestuur zicht heeft op de risico’s”.

Geen oordeel

Het gaat de inspectie niet om de defusie zelf. De IGJ heeft geen oordeel over de organisatie van de ziekenhuizen in de toekomst en of de fusie of ontbinding ervan juist is. Plan van de RHG is deels de fusie te ontbinden: Reinier de Graaf zou weer zelfstandig worden en HagaZiekenhuis en LangeLand willen samen verder, liet de raad van bestuur anderhalve week geleden weten.

De banken, zorgverzekeraars en betrokken gemeenten weten nog niet welke kosten hieraan verbonden zijn. De gesprekken met RHG over hoeveel geld ze in de ontbinding van RHG, redding van het LangeLand en de nieuwe combinatie HagaZiekenhuis/LangeLand moeten investeren, moeten nog op gang komen. In deze regio zijn CZ en Menzis de grootste verzekeraars.

RHG was niet bereikbaar voor commentaar op de brief van de IGJ.