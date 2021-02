IGJ: commercieel coronalab mag testmateriaal niet zelf analyseren

Het commerciële coronatestbedrijf PCR Test Nederland dat onlangs zijn laboratorium moest sluiten, mag niet zelf meer de testen analyseren. Dit wordt nu gedaan door een geaccrediteerd laboratorium, waarmee een contract is afgesloten. Dat maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vrijdag bekend.

Het lab van PCR Test Nederland moest begin deze week dicht op bevel van de IGJ wegens “acute en ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de testen”. De pcr-testen voor Covid-19 die in dit laboratorium werden gedaan, waren daarom niet betrouwbaar, aldus de IGJ. De zestien teststraten van het bedrijf mochten wel openblijven.

Het is volgens de inspectie niet vast te stellen of de problemen bij het lab hebben geleid tot verkeerde diagnoses.

PCR Test Nederland heeft teststraten in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Breda, Lelystad en Maastricht. (ANP)