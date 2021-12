IGJ doet onderzoek naar voorschrijven ivermectine bij corona

Interessant voor u

Nieuws Weinig enthousiaste De Jonge laat ruimte aan prikkende huisartsen Demissionair minister Hugo de Jonge gaat huisartsen die zelf boosterprikken zetten in bijvoorbeeld hun praktijk niet tegenhouden, benadrukt hij in een coronadebat. Maar enthousiast is hij er niet over. Volgens De Jonge zorgt het voor "veel gedoe" en kost het "tijd en energie" die huisartsen aan andere taken kunnen besteden. Lees verder

Nieuws Meer dan 60.000 mensen willen schadevergoeding om dataroof GGD Meer dan 60.000 mensen hebben zich aangesloten bij een collectieve schadeclaim om een grote dataroof uit de computersystemen van de GGD'en. Mensen kunnen zich sinds begin deze maand aanmelden voor de actie tegen het ministerie van Volksgezondheid. Lees verder

Nieuws Medisch professional drukt stempel op Skipr99 Medisch professionals zijn dit jaar prominent aanwezig in de Skipr99, de lijst van meest invloedrijke personen in de zorg. Artsen, virologen en microbiologen hebben in de coronacrisis hun invloed aangewend om de opgave voor de gezondheidszorg in goede banen te leiden. Dat is in de lijst terug te zien. Lees verder

Nieuws Marc Blom volgend jaar weg bij Parnassia Groep Bestuurder Marc Blom van Parnassia Groep legt per 1 juni 2022 zijn functie neer. Dan heeft hij vijf jaar in de raad van bestuur van de grootste ggz-instelling van Nederland gezeten. Lees verder