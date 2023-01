IGJ: Gehandicaptenzorg schiet tekort in aanpak infectiepreventie

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg schieten tekort bij het tegengaan van infectieziektes, oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport na bezoek aan tien grote instellingen.

“Het tegengaan van infectieziekten in de gehandicaptenzorg staat nog in de kinderschoenen”, schrijft de toezichthouder. “De zorgaanbieders weten dat het belangrijk is, maar schieten in de dagelijkse praktijk tekort. Veel moet nog beter: de persoonlijke hygiëne van de zorgverleners, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het schoonmaken en desinfecteren. Het management moet ook beleid ontwikkelen en sturen op de uitvoering.”

Onaangekondigd

De IGJ bezocht de zorgaanbieders onaangekondigd omdat – nu na de coronapandemie – de situatie dat weer toeliet. Vooral het gebruik van handschoenen en de persoonlijke hygiëne van zorgverleners kon in bijna alle instellingen beter, vonden de inspecteurs. De aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteuning voor de cliënt waren in verreweg de meeste instellingen juist goed geregeld.

Op orde brengen

De inspectie verwacht dat de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg het komende jaar de infectiepreventie verder op orde brengen en werken volgens de richtlijnen. “Belangrijk is dat zorgaanbieders structureel blijven kijken hoe ze de infectiepreventie verder kunnen verbeteren door te investeren in scholing en regelmatig de infectiepreventie te (laten) toetsen.”