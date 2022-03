IGJ heft verscherpt toezicht Amsta op

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht van Amsta op de locaties voor langdurige ouderenzorg per direct opgeheven. De Inspectie vindt dat de kwaliteit van de zorg de afgelopen negen maanden is verbeterd. De IGJ heeft er vertrouwen in dat Amsta daarmee verder gaat.

De IGJ concludeert dat, op basis van inspectiebezoeken en gesprekken op 15, 17 en 22 februari, Amsta voldoende verbeterd heeft op de normen in het verscherpt toezicht. “Ondanks de coronaperiode hebben alle betrokkenen gestaag doorgewerkt aan het verbeteren van de systemen, structuren en de cultuur binnen Amsta om daarmee tot goede en veilige cliëntenzorg te komen. De inspectie heeft vertrouwen dat Amsta voortdurend beeld heeft van de stand de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Met de huidige systemen en de investering die gedaan is in veiligheid en openheid binnen de teams faciliteert Amsta een opwaartse lijn. De inspectie heeft vertrouwen dat Amsta zelfstandig verder kan bouwen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. De inspectie heeft daarom het verscherpt toezicht bij stichting Amsta per 18 maart opgeheven”, aldus de IGJ in een persbericht.

Amsta stijgende lijn

Amsta-bestuurder Vincent van Rijswijk is blij dat de inspectie weer vertrouwen heeft in de kwaliteit van zorg. “We zijn vast van plan om dit vertrouwen te blijven verdienen en deze stijgende lijn vast te houden en door te zetten. Het werken aan kwalitatief goede zorg doen we immers in eerste plaats voor onze cliënten. Want die verdienen de beste zorg die we kunnen bieden.”

Verscherpt toezicht Amsta

In april 2021 plaatste de inspectie de woonzorg-afdelingen van Amsta onder verscherpt toezicht. De inspectie vond dat de zorg op vier van de vijftien normen uit het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg beter moest. Van Rijswijk: “Tegelijker tijd zien wij, de IGJ en anderen dat onze zorg persoonsgericht is: we kennen onze cliënten, mensen worden gezien en er is warme liefdevolle zorg bij Amsta. Verbeteringen waren nodig op het sturen op kwaliteit en veiligheid en op de inzet van deskundige zorgverleners. We zagen zelf ook dat een versnelling en versterking van de kwaliteitsontwikkeling organisatie-breed nodig was. Ik ben trots op onze medewerkers die hier – in tijden van een coronacrisis – keihard hebben gewerkt om de gevraagde verbeteringen te realiseren.”