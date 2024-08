IGJ maakt rol duidelijk voor mantelzorgers

IGJ heeft in een aantal documenten duidelijk gemaakt wat mantelzorgers en vrijwilligers wel of niet kunnen doen om goede zorg te leveren.

“Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in de dagelijkse zorgpraktijk”, aldus de IGJ. Met de informatie wil de inspectie helderheid geven over de rollen en taken van hen in de zorg- en welzijnssector.

IGJ ziet dat het belangrijker wordt om – gezien het personeelstekort – zorgmedewerkers steeds slimmer in te zetten. “Zorgaanbieders zoeken naar andere manieren om personeel in te zetten en de zorg te bieden. Zij kijken meer naar wat een patiënt/cliënt zelf kan. Of wat mogelijk is met hulp van bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers.”

Belang van samenwerking

De inspectie erkent het belang van samenwerking tussen zorgverleners en met mantelzorgers en vrijwilligers: “Dit brengt de zorg en het gewone leven dichter bij elkaar. Maar de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers roept veel vragen op. De documenten geven hieraan richting.

Mantelzorgers mogen bijvoorbeeld risicovolle of voorbehouden handelingen uitvoeren, als zij dit zorgvuldig en met instemming van de cliënt of patiënt doen. Bijvoorbeeld injecties geven. Het is belangrijk dat de handeling is aangeleerd door een deskundige zorgverlener en dat de mantelzorger zich bekwaam voelt voor het uitvoeren van de handeling.

Rol van professionals

De professioneel betrokken zorgverleners houden de dossiers van de cliënten of patiënten bij. Inclusief de afspraken over wat de mantelzorgers doen. Zo weet iedereen wat de actuele situatie van de cliënten en patiënten is. De professionele zorgverleners moeten regelmatig de zorg met de mantelzorgers bespreken.

Duidelijkheid

De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders duidelijk zijn over de afspraken die zij maken met de cliënt of patiënt en de mantelzorger. Vrijwilligers mogen onder voorwaarden verschillende zorgtaken uitvoeren. De zorgaanbieder die vrijwilligers inzet, is verantwoordelijk is voor het handelen van de vrijwilligers.