IGJ: nog geen besluit over onderzoek datalek bevolkingsonderzoek

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft nog geen besluit genomen over een mogelijk onderzoek naar een datalek bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

De dienst is afgelopen weekend geïnformeerd, laat een woordvoerder van de zorginspectie weten. Dat meldt het ANP.

Het datalek is ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de privacytoezichthouder. De beide organisaties hebben contact met elkaar. “We willen niet langs elkaar heen werken. Het pure hacken is een kwestie voor de AP, maar partijen in de zorg moeten zich ook houden aan wetten over beveiligingsnormen voor gegevens. Dat valt onder ons toezicht. We moeten nog overleggen of we hier wat mee gaan doen, en wie dan wat doet”, aldus de IGJ.

Hackers hebben bij een laboratorium in Rijswijk de persoonlijke gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

