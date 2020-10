IGJ: samenwerken is ‘belangrijker dan ooit’

Voor elke patiënt een goede, passende en veilige plek vinden is een uitdaging nu door het grote aantal coronabesmettingen de druk in de zorg oploopt, zegt de IGJ. Tegelijkertijd is de uitval onder zorgverleners hoog. Daarom is samenwerking tussen zorgaanbieders “meer dan ooit noodzakelijk”.

“Die samenwerking gaat over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen”, laat de inspectie weten. Doordat huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen lokaal afspraken maken, kan de instroom en doorstroom van patiënten volgens haar beter worden.

Goede voorbeelden

De IGJ ziet al veel voorbeelden van samenwerking, zoals huisartsen die met patiënten bespreken wat een behandeling in het ziekenhuis in hun situatie zou betekenen en wat alternatieven zijn. Ook is het goed dat artsen in ziekenhuizen bekijken welke patiënten hun verdere herstel kunnen voortzetten in een verpleeghuis, aldus de inspectie.

Particuliere klinieken

Verder prijst de IGJ de particuliere klinieken die zorgverleners uitlenen aan andere zorginstellingen en de huisartsenposten (HAP) die pilots doen met het overnemen van de telefoonlijnen van lokale praktijken. Ook noemt de IGJ een gezondheidscentrum dat ruimte ter beschikking stelt om de revalidatie van COVID-19 patiënten voort te zetten en zorgorganisaties die met elkaar een cohortverpleging opzetten, waardoor snel opgeschaald kan worden.

De inspectie zegt een bijdrage te willen leveren om knelpunten in een samenwerking te helpen oplossen. Ze nodigt zorgaanbieders uit om in gesprek te gaan met haar medewerkers.