IGJ: Vaak te weinig mensen in cliëntenraden kleine en middelgrote ggz

Het lukt kleine en middelgrote zorgaanbieders in de geestelijke zorgaanbieders nog niet voldoende om de medezeggenschap van hun cliënten vorm te geven via cliëntenraden, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De zorgaanbieders doen er wel hun best voor en ondersteunen hun cliëntenraad. Maar vaak zitten er te weinig mensen in de raad. Of door wisselingen zakt het werk van de cliëntenraad tijdelijk weer in. “Terwijl goede medezeggenschap een rol speelt in de kwaliteit van de zorg”, aldus de toezichthouder. “Daarom is meer actie nodig.”

Cliëntenraad

De IGJ deed een steekproef bij elf kleine en middelgrote ggz-organisaties die volgens de wet een cliëntenraad moeten hebben. Zorgaanbieders die 24-uurszorg of verblijf bieden moeten een cliëntenraad hebben als er 10 zorgverleners of meer werken. Zorgaanbieders die alleen ambulante zorg bieden moeten een cliëntenraad hebben als er 25 zorgverleners of meer werken.

De meeste cliëntenraden worden op tijd betrokken bij onderwerpen waar zij medezeggenschap hebben. Bijvoorbeeld de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, maar ook zaken als huisvesting, fusies en analyse van incidenten. Sommige bestuurders zeggen dat hun cliëntenraad nog best wat kritischer mag zijn. Meestal draagt de cliëntenraad bindend een lid aan voor de raad van toezicht van de zorgaanbieder. De meeste cliëntenraden zijn tevreden over de ondersteuning die ze vanuit de organisatie krijgen: trainingen, een vaste ondersteuner, een onkostenvergoeding.

Maar door gebrek aan leden of wisselingen in de bezetting zijn sommige cliëntenraden niet stabiel. Dan is gerichtere deskundige ondersteuning nodig, vindt de IGJ. “Het helpt ook als een bestuurder gericht cliënten vraagt om lid te worden van de cliëntenraad. Soms is er een cliëntenpanel, om de wensen van méér cliënten te horen dan alleen van de formele cliëntenraad. Ook is het belangrijk dat cliëntenraden zich concentreren op onderwerpen die echt belangrijk zijn voor cliënten en familie, en minder op organisatorische zaken en financiën.”