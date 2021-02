IGJ: zorgsector bezig met voorbereiding op derde coronagolf

De IGJ is tevreden over de voorbereiding van zorgorganisaties op de derde coronagolf: “Veel aanbieders geven aan dat de samenwerking met relevante ketenpartners beter is geworden.” Ze hebben dagelijks overleg met LCPS en ROAZ over de capaciteit op de IC’s, seh’s, tweedelijnszorg en ambulancezorg.

De inspectie ziet dat er tussen de ziekenhuizen en huisartsen regio’s afspraken zijn gemaakt over de doorverwijzingen in zorgcategorie 1, 2 en 3. Huisartsen geven aan hierdoor geen problemen te ervaren bij het doorverwijzen van patiënten naar het ziekenhuis. Ook de korte lijnen van andere zorgaanbieders met ziekenhuizen maken snellere overname van coronazorg met een complexere zorgvraag mogelijk. Wat helpt zijn laagdrempelig overleg tussen de specialisten ouderengeneeskunde en de specialisten in het ziekenhuis (bijvoorbeeld longartsen).

Voorbereiding

De IGJ heeft de ROAZ-regio’s gevraagd met alle sectoren plannen te maken ter voorbereiding op een mogelijke derde golf. De regio Oost als ROAZ heeft een oproep gedaan aan verpleegkundigen en artsen van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) om zich aan te melden voor (ook) werk in ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen van ROAZ Brabant hebben plannen gereed voor een mogelijk zorginfarct.

In de Euregio (Nederlands- en Belgisch Limburg en regio Aken) is men in de planvorming en opschaling voorbereid op een derde golf. Het protocol ‘code zwart’ is voorbereid, in de ziekenhuizen zijn de commissies bezet en er is getest. ROAZ-breed wordt samengewerkt. En er is afstemming in de keten, waarbij de mogelijkheden als een zorghotel en sporthallen worden meegenomen. Ook in de rest van de provincie is de zorgsector in een “vergevorderd stadium”.

Midden-Nederland

De ROAZ-regio Midden-Nederland is “volop bezig” met de voorbereidingen op een derde golf, aldus de IGJ. Alle ziekenhuizen in de regio Noord-Nederland hebben een plan klaar. Men is bezig dit sectorbreed uit te rollen. De regio Netwerk Acute Zorg Noordwest vormt een operationele eenheid met de regio SpoedZorgNet AMC. Hier vindt continue monitoring van de bezettingsgraad in de ziekenhuizen plaats en het medisch coördinatorenoverleg beoordeelt driewekelijks (MCO) hoe het zorginhoudelijk gaat. Het MCO stelt ook de regionale medisch inhoudelijke protocollen op. In het Crisis-ROAZ dat wekelijks bijeenkomt, zijn alle ketenpartners vertegenwoordigd.

In de regio West is men ook voorbereid op de derde golf: er vinden trainingen plaats in het toepassen van het triageprotocol ‘code zwart’. Ook de huisartsen en vvt zijn of worden aangesloten, net als verpleegkundigen op palliatieve afdelingen. Alle ziekenhuizen van ROAZ ZuidWest hebben opschalingsplannen/voorbereidingsplannen voor een derde golf. De ROAZ bekijkt die op samenhang.

Ambulancezorg

De ambulancezorg heeft een draaiboek voorbereid waarin verschillende scenario’s staan beschreven voor de situatie dat er geen patiënten meer opgenomen kunnen worden op IC’s of ziekenhuizen: fase 3. Hierin staan de uitgangspunten beschreven. Op regionaal niveau wordt dit verder geoperationaliseerd. Het draaiboek is geaccordeerd door de sector. Ketenpartners zijn geïnformeerd.

De HaROP’s – huisartsen rampenopvangplannen – spelen volgens de inspectie een belangrijke rol in de voorbereidingen van huisartsen. Ze hebben al scenario’s klaarliggen en overleggen binnen bestaande overlegstructuren met crisiscoördinatoren en crisisteams.

Vvt-sector

De vvt-sector maakt in alle regio’s plannen. In Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Drechtsteden doen zorgaanbieders dit samen met de GGD. Ook Actiz en Zorgthuisnl zijn met hun achterban bezig met een ‘handreiking’. Dit in aanvulling op de eerdere handvatten die zij hebben gemaakt voor het afschalen van zorg. Dit document geeft uitgangspunten voor alle regio’s weer. Ook kijken zij hoe deze handreiking aansluit op het ‘code zwart‘-handboek van de ziekenhuizen.

Gehandicaptenzorg

Aanbieders in de gehandicaptenzorg werken meer samen in de regio, met andere aanbieders, met ouderenzorgorganisaties, GGD, zorgverzekeraars, eerstelijnszorg, gemeente en ggz. Kleinere partijen hebben beperkte samenwerkingsverbanden, zo constateert de IGJ. De gehandicaptensector kan in de derde golf wel een beroep doen op het netwerk van cliënten (logeren) en flexibele (inhuur)krachten. Ook wordt nagedacht over aanscherping van de bezoekregeling en aanpassingen in de dagbesteding. Gehandicaptenzorgaanbieders werken in veel regio’s samen in RONAZ-verband, waarbij de informatie wordt uitgewisseld over noodscenario’s. Enkele aanbieders zijn aangesloten bij het ROAZ.

Jeugdhulp

De meeste jeugdhulpaanbieders hebben sinds de eerste golf een protocol/continuïteitsplan gemaakt, bij enkele aanbieders viel dit al onder het reguliere crisisplan. Bij veel aanbieders kunnen er plekken worden ingericht die als quarantaineafdeling gebruikt kunnen worden. Hoofdlijn van de meeste protocollen is afschaling van de jeugdhulp, maar de zwaarste zorg blijft doorgaan. Ambulante zorg wordt zonodig afgebouwd en/of gedigitaliseerd. Jeugdhulpaanbieders, scholen, wijkteams en Veilig Thuis maken afspraken hoe kwetsbare kinderen en hun ouders in beeld kunnen worden gebracht en gehouden.