IJsselland wint award voor digitale OK

Met de award wil VWS initiatieven die de zorg verbeteren belonen op het gebied van ‘Komen werken, blijven werken of anders werken.’ Met deze app kunnen medewerkers van de OK zich op elke plek op een operatie voorbereiden.

Inmiddels is IJsselland door andere ziekenhuizen benaderd om de werkzaamheid van de app te laten zien. Het ziekenhuis is bezig om de gebruiksmogelijkheden van de app uit te breiden. Zo wordt gedacht aan toepassing op andere afdelingen, zoals de verkoever of kijken of het 3D-model uit de app te gebruiken is op het digitale bord op de OK.