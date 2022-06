IJsselland zet virtual reality in bij psychische klachten na intensive care

Het IJsselland doet samen met acht andere ziekenhuizen in de regio onderzoek naar de inzet van virtual reality bij het verminderen van psychische klachten na een IC-opname. Patiënten worden virtueel teruggebracht naar de plek waar zij gelegen hebben en ze krijgen uitleg over hun behandeling.

Het gebruik van de VR-interventie is aangetoond veilig en erg gewaardeerd door patiënten, zegt IJsselland op haar website. Het ziekenhuis heeft een speciale VR-film laten ontwikkelen. De eerste fase van het onderzoek is bedoeld om te kijken of de interventie daadwerkelijk zorg voor minder psychische klachten en een verbetering van de kwaliteit van leven. Ook wordt onderzocht wanneer de VR-interventie het best kan worden ingezet: binnen twee weken na ontslag van de intensive care of tijdens een bezoek aan de nazorgpoli. Die is drie maanden na ontslag.

PICS

Een groot deel van de patiënten die behandeld worden op een Intensive Care ontwikkelen cognitieve, fysieke of psychische klachten door de ernstige ziekte en de intensive care opname zelf. Deze klachten worden samen het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. Er is nu nog geen bewezen effectieve behandeling voor.