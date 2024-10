Ikazia verduurzaamt verder met ondergrondse energieopslag

“Deze nieuwe installatie levert met twee ondergrondse energiebronnen, die 250 meter onder de grond worden geplaatst, het hele jaar door warmte en kou aan het ziekenhuis”, vertelt Matthijs de Vroed, aanjager duurzaamheid van Ikazia.

Efficiënter

“Dit slimme systeem zorgt ervoor dat energie efficiënter wordt gebruikt, wat leidt tot lagere kosten voor stadsverwarming en een betere bescherming van het milieu: bij koudeopslag wordt winterkou gebruikt voor koeling in de zomer, warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor het verwarmen in de winter. Dit grote project is voor Ikazia een mooie mijlpaal in onze verduurzamingsmissie, want op termijn kan zelfs volledig afgestapt worden van stadsverwarming.”

Ahoy

Het Rotterdamse ziekenhuis ontvangt een aanzienlijke subsidie vanuit het programma Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed, waardoor het mede mogelijk is om deze investering te realiseren. De werkzaamheden voor de aanleg van dit nieuwe energiesysteem starten medio oktober, waarbij wordt begonnen aan de kant van Ahoy. De impact van deze werkzaamheden zullen uiteraard tot een minimum beperkt worden, zodat de omgeving, patiënten en zorgmedewerkers van Ikazia hier geen hinder van zullen ondervinden.