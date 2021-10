Ikazia volgt met app hartpatiënt thuis

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam breidt deze maand de digitale zorg bij het specialisme cardiologie uit met de Thuismeten-app van Luscii. Het ziekenhuis werkt al enige tijd met verschillende apps om zorg op afstand te verlenen en de informatievoorziening beter bij de patiënt aan te laten sluiten. Met de Thuismeten-app gaat Ikazia patiënten met chronisch hartfalen en patiënten die recent zijn opgenomen met hartfalen op afstand volgen.

De patiënten die op afstand gemonitord worden, krijgen een bloeddrukmeter en weegschaal mee vanuit het ziekenhuis, waarna ze zelf thuis hun bloeddruk en gewicht in de app kunnen bijhouden. De patiënt en zorgverlener houden zo beiden meer zicht op en regie over het ziekteproces.

Direct ingrijpen

Als de meetwaarden afwijken kan de zorgverlener direct ingrijpen. De patiënt hoeft op deze manier minder vaak naar het ziekenhuis. Zo houden de zorgverleners een virtuele vinger aan de pols en de patiënt staat toch direct in verbinding met zijn zorgverleners.

Via de app kan de patiënt filmpjes bekijken over hartfalen en vragen stellen aan zijn zorgverlener. Door het inzetten van de Thuismeten-app wordt zorg op maat geleverd. “Als de gezondheidssituatie van een patiënt verslechtert door hartfalen, dan krijgen wij hier een melding van en kunnen wij sneller ingrijpen en bijsturen als dit nodig is’’, aldus Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen in Ikazia. “We kunnen zo mogelijk verergering van het hartfalen voorkomen en daarmee ook een eventuele ziekenhuisopname.”