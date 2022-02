Ikazia zet BeterDichtbij-app direct na ontslag in

Patiënten die na hartfalen uit het Ikazia Ziekenhuis ontslagen zijn, kunnen voortaan meteen gebruik maken van de BeterDichtbij-app. Daardoor kunnen zij direct in contact komen met zorgverleners. Ikazia is het eerste ziekenhuis in Nederland dat BeterDichtbij op deze manier inzet.

Na een ontslag uit het ziekenhuis duurt het soms een aantal weken voordat er weer een contactmoment is met een zorgverlener van het ziekenhuis. “Het is voor veel patiënten best spannend om na hartproblemen het ziekenhuis te verlaten en te weten dat je pas over een paar weken een doktersafspraak hebt”, vertelt Katalin Messemaker, verpleegkundig specialist hartfalen in Ikazia.

Ongerustheid wegnemen

Om eventuele ongerustheid weg te nemen, kunnen patiënten die na hartproblemen uit Ikazia ontslagen zijn, direct via de BeterDichtbij-app vragen stellen aan een zorgverlener van Ikazia. “Voor veel patiënten is het een geruststellende gedachte dat professionele zorgverleners nooit ver weg zijn en dat wij hen ook thuis kunnen ondersteunen.” Dat kan door middel van het monitoren op afstand van bijvoorbeeld bloeddruk en gewicht met de Luscii-app, maar ook door bereikbaar te zijn via BeterDichtbij.

BeterDichtbij werd voorheen ingezet vanaf het eerste polikliniekbezoek, maar kan voor mensen met hartfalen, nu dus ook eerder gebruikt worden, namelijk direct na ontslag uit het ziekenhuis.