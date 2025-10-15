Skipr

Ziekenhuiszorg
Ikazia Ziekenhuis wordt brede gezondheidsorganisatie

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam wil van een traditioneel ziekenhuis naar een brede gezondheidsorganisatie voor de regio veranderen.

Het ziekenhuis wil samen met de eerstelijnszorg, wijkpartners en het sociaal domein de gezondheid van mensen versterken en zo medische problemen eerder signaleren en waar mogelijk voorkomen.

Maatschappelijke problemen

“De wereld om ons heen verandert snel,” zegt bestuursvoorzitter Inge de Wit. “Zeker hier op Rotterdam-Zuid zien we een toename van complexe zorgvragen, vaak veroorzaakt of versterkt door allerlei maatschappelijke problemen zoals armoede, eenzaamheid of laaggeletterdheid. Tegelijkertijd staat de zorg door een groeiende zorgvraag en een tekort aan medewerkers onder toenemende druk. Dat vraagt om een fundamenteel andere benadering.”

Met deze nieuwe strategie wil Ikazia zich positioneren als voorloper in de beweging van ziekenhuiszorg naar integrale gezondheidszorg. De nieuwe koers is de afgelopen maanden tot stand gekomen via een strategietraject.

