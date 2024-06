Immuuntherapie voor huidkankeroperatie levert betere uitkomst op

Patiënten met uitgezaaide huidkanker hebben in de meeste gevallen baat bij immuuntherapie voordat ze worden geopereerd. Onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek laat zien dat 59 procent van de patiënten die in deze volgorde werden behandeld, geen enkele nabehandeling meer nodig had. Na een jaar was 84 procent van de succesvol behandelde patiënten ook nog steeds tumorvrij. Dat is een aanmerkelijk hoger percentage dan in de controlegroep die de standaardbehandeling kreeg (57 procent).

Bij de huidige standaardbehandeling moeten patiënten met uitgezaaide huidkanker na een operatie waarbij de lymfeklieren worden verwijderd twaalf kuren met een medicijn voor immuuntherapie ondergaan. Bijna de helft wordt binnen drie tot vijf jaar daarna toch weer ziek. Internist-oncoloog Christian Blank van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis vermoedde jaren geleden al dat het effectiever zou kunnen zijn om eerst immuuntherapie te geven en dan pas te opereren. Eerdere studies die hij uitvoerde, duidden hier ook al op.

De resultaten die hij zondag naar buiten bracht, komen uit de grootste studie tot dusver, onder 423 patiënten uit verschillende landen. De ene groep kreeg de standaardbehandeling, de andere groep kreeg om te beginnen twee behandelingen immuuntherapie met de middelen ipilimumab en nivolumab, gevolgd door een operatie.

Kortere behandeling

Voor de meeste patiënten wordt de behandelduur met de nieuwe methode ook nog korter, gemiddeld zes weken. Er zijn ook financiële voordelen. “De behandeling is een stuk goedkoper, 16.000 euro per patiënt in plaats van 68.000 euro”, zegt Blank. In Nederland levert dat volgens zijn berekeningen een besparing op van zo’n 30 tot 40 miljoen euro per jaar. Wereldwijd kan jaarlijks circa 1 miljard worden bespaard.

Immuuntherapie heeft de behandeling van uiteenlopende soorten kanker de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit soort therapie stelt het eigen afweersysteem beter in staat om kankercellen te vernietigen. Dat is een andere benadering dan kankerbehandelingen die al langer bestaan, zoals chemokuren en bestraling. Die zijn gericht op de tumor zelf.

Blank presenteerde zijn onderzoeksuitkomsten zondag op een groot congres voor oncologen in Chicago. Hij heeft ze ook gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. (ANP)