In dit woonzorgconcept vloeien woonvormen in elkaar over

Nederland kampt met vergrijzing, een toenemende zorgvraag en een ernstig personeelstekort. Om in te spelen op die ontwikkelingen is een verschuiving nodig naar andere woonzorgconcepten, waarbij mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en formele zorg zo lang mogelijk wordt uitgesteld. In hartje Amsterdam is daarvan een mooi voorbeeld te vinden.

Tijdens het Skipr-congres Gastvrij leiderschap in de zorg, dat op 10 februari plaatsvond in Utrecht, presenteerde Bouwinvest een bijzonder woonconcept voor 60-plussers: Mylivy. Met hostesses en een digitaal platform creëren zij ‘een fijne woonomgeving waar het goed toeven is en mensen naar elkaar omzien als het even wat minder gaat’. In het wooncomplex LIFE in de Amsterdamse Houthaven wordt dit concept sinds najaar 2020 succesvol ingevoerd, zo vertellen Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments bij Bouwinvest, en Marian Euverman, oprichter van Mylivy.

Elkaar

“De strikte scheiding tussen intra- en extramurale zorg is verdwenen”, zo constateert Drenth. “Woonvormen vloeien in elkaar over, van reguliere woningen met wat services tot volledige zorg in een verpleeghuis en alle stappen die daar tussenin zitten. Bouwinvest moedigt deze ontwikkeling aan. Het idee is dat mensen beter op elkaar kunnen terugvallen, zolang het nog kan, dan dat ze een beroep moeten doen op formele zorg.”

Voor het zorgvastgoedfonds was het de reden om voor de ontwikkeling van LIFE – met 59 zorgappartementen, 39 sociale huurappartementen, 48 verpleeghuisplekken van Cordaan voor mensen met dementie en bijna duizend vierkante meter aan voorzieningen zoals huisartsenpraktijken, een apotheek, fysiotherapie, thuiszorg, naschoolse opvang en wijkvoorzieningen – de samenwerking te zoeken met Mylivy. Bij wijze van pilot werd een combinatie van drie hostesses en een digitaal platform ingezet om het leven comfortabeler en leuker te maken voor de doelgroep 60-plus.

Community

Een van de initiatiefnemers en ontwikkelaars van Mylivy is Marian Euverman. Ze begon ermee uit persoonlijke inspiratie. “Mijn moeder kreeg Parkinson en als familie stonden we voor de vraag: hoe gaan we dit organiseren? We signaleerden dat senioren behoefte hadden aan drie dingen: mensen ontmoeten en echt leren kennen, activiteiten met elkaar ontplooien en een relatie opbouwen voordat mensen om hulp durven te vragen.”

Die filosofie liet zich goed vertalen naar het leven in LIFE. De enthousiaste hostesses zijn de spil in de community, zij zoeken gezamenlijke interesses van de bewoners en leggen de dwarsverbanden. Alle bewoners wordt gevraagd waar ze behoefte aan hebben, maar juist ook wat ze te bieden hebben. En dat werkt. Passende activiteiten worden gefaciliteerd in het pand of in de omgeving. “De bewoners hebben het gevoel dat ze gezien worden. Ze zijn gelukkiger, hebben meer energie en behouden zo hun vitaliteit.” En als die vitaliteit minder wordt, dan is er de informele groep om hen op te vangen, is er mantelzorg of er kan een beroep gedaan worden op de formele zorg die in het pand aanwezig is of er buiten. Bij voorkeur in die volgorde.

Vreemde eend

Met het woonzorgconcept van Mylivy kiest Bouwinvest er bewust voor om meer te investeren dan alleen stenen – mooie stenen overigens: de architectuur van LIFE sluit aan bij die van de Amsterdamse School uit begin vorige eeuw. “Wij huren Mylivy in”, legt Erwin Drenth uit. “De kosten voor het community-concept worden voor 30 procent gedekt door de servicekosten die de bewoners betalen en 70 procent betalen we zelf. Wij zien dat als maatschappelijke investering.” Die is er de oorzaak van dat Drenth en Euverman zich een beetje een vreemde eend in de bijt voelen op het zorgcongres, zo vertellen ze lachend. “Het is juist onze bedoeling om mensen zo lang mogelijk uit de zorg te houden.”