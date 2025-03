In dit ziekenhuis zitten verpleegkundig specialisten en physician assistents in het stafbestuur

Als eerste ziekenhuis van Nederland heeft Het Van Weel-Bethseda ziekenhuis de vakgroepen verpleegkundige specialisten (vs) en physician assistents (pa) toegevoegd aan het medisch stafbestuur. Hiermee wil het Zuid-Hollandse ziekenhuis inspraak in de besluitvorming versterken.

Begin dit jaar heeft Het Van Weel-Bethseda ziekenhuis de vakgroepen verpleegkundig specialisten en physician assistents officieel onderdeel gemaakt van de Vereniging Medische Staf (VMS). Het ziekenhuis ziet dit als een belangrijk initiatief in het beschikbaar houden van zorg in de regio Dirksland.

Sleutelrol

“Samenwerking is onmisbaar om de ontwikkelingen in de zorg tegemoet te treden”, reageert Robbert-Jan Delfos, gynaecoloog en bestuurslid van de Vereniging Medische Staf. “De vs en pa zijn twee belangrijke groepen zorgprofessionals in het medisch domein, waarmee we als medisch specialisten nauw en prettig samenwerken. Hun sleutelrol wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld voor een efficiëntere inzet van zorgprofessionals.”

Daarom nodigde het stafbestuur de professionals uit onderdeel te worden van de medische staf. “Het geeft ons de kans verder te professionaliseren. Met elkaar hebben we een visie geformuleerd op onze (toekomstige) rol binnen de zorg”, aldus Gerda de Vos, verpleegkundig specialist MDL. “De toetreding tot de VMS biedt ons meer zichtbaarheid binnen het ziekenhuis, de kans om mee te denken over beleid en ontwikkelingen in ons vakgebied te delen”, vertelt Sven de Boer, physician assistent chirurgie/orthopedie. Met de toetreding tot het medisch stafbestuur wil het Zuid-Hollandse ziekenhuis de waardevolle rol van verpleegkundig specialisten en physicians erkenning geven.