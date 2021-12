In maart protest tegen hervorming jeugdzorg

Vijf jeugdzorgwerkers die als leden van vakbond FNV overleg voerden met het ministerie van VWS en VNG over hervorming van de jeugdzorg, zijn uit het overleg gestapt. Volgens de FNV’ers is de beloofde hervorming slechts een verkapte bezuiniging. De bond houdt op 15 maart een groot protest.

Het overleg, met de naam Hervormingstafel, is door VWS ingesteld om de problemen in de jeugdzorg op een toekomstbestendige manier aan te pakken. Volgens jeugdzorgverlener en opgestapt werkgroeplid Tosca Weinberg is het overleg vanwege de bezuinigingen in het nieuwe regeerakkoord onmogelijk nog serieus te nemen. “Ik voel me enorm belazerd.” De andere opgestapte jeugdzorgwerkers hebben dezelfde ervaring.

Bezuiniging

De leden die zijn opgestapt, schreven bij vertrek een brief aan de andere leden van de Hervormingstafel: “Onder geen voorwaarde willen en zullen wij meewerken aan een, buiten ons om, ingeboekte bezuiniging, en al zeker niet voorafgaand aan het bedenken of vaststellen van beleidsingrepen, de eigen bijdrage en het normeren van de behandelduur. Deze bezuiniging, slechts gewenst door de mensen met de portemonnee, is wat ons betreft een schadelijke zet. Met verwijtbare gevolgen.”

De jeugdzorg zelf staat het water aan de lippen, stellen ze verder. “De zorg voor kinderen en gezinnen wankelt, maar ook geen van de organisaties kan het opvangen als een grote organisatie omvalt. Uit het stagneren van cao’s blijkt dat het geld ook al jaren niet naar waardering en facilitering van personeel gaat en extra personeel is ook wegens geldproblemen niet aan de orde.” (ANP)