In Rotterdam denken ook producenten van medisch materiaal mee over circulaire Intensive Care

Dat ook de producenten van grondstoffen, afvalverwerkers en medisch materiaal meedenken, komt niet vaak voor.

Een van de acties waarmee de producenten en zorgorganisaties mee gaan starten, is monitoren hoeveel schorten, mutsen en sloffen er gebruikt worden op verschillende afdelingen. Later dit jaar startten ze dan een pilot om deze schone afvalstromen beter en hoogwaardiger te verwerken. Sabic Plastics -producent van grondstoffen- kijkt hierbij naar de mogelijkheden van chemische recycling, waarin van afval weer olie gemaakt worden, om de cirkel zo te sluiten. Renewi Nederland -de afvalverwerker- riep hierbij andere ziekenhuizen ook op om mee te doen: want hoe meer partijen meedoen, hoe economisch voordeliger zulke interventies worden.

Verpakkingsmateriaal apart inzamelen

Erasmus MC kondigde ook een pilot voor 2023 aan, waarin verpakkingsmateriaal apart ingezameld gaat worden. Dit materiaal is nog schoon als het weggegooid wordt, maar wordt nu gemengd met andere, vuile reststromen. Als het als aparte afvalstroom ingezameld wordt, kan het dus schoon aangeleverd worden bij de vuilverwerker en zo hoogwaardiger verwerkt worden.

Nieuwe handschoendoos past niet in houder

Een ander onderwerp van gesprek is de handschoendoos. Onderzoek in het ErasmusMC heeft laten zien dat er vaak meerdere handschoenen uit een doos komen en dat de huidige dozen niet handig ontworpen zijn. Dit betekent dat er vaak meerdere nieuwe handschoenen linea recta in de prullenbak belanden. Daarom ontwikkelde Medica Europe een doos waar altijd maar één handschoen tegelijk uit komt, maar deze doos past niet in de houders die nu standaard gebruikt worden in ziekenhuizen. Medica presenteerde een plan voor samenwerking met de deelnemende Rotterdamse ziekenhuizen, om samen een business case op te zetten zodat deze duurzame variant ook in de praktijk geïmplementeerd kan worden.

Statement met meertalige handleidingen

Wetgeving blijkt een ook probleem te zijn bij een circulaire Intensive Care. Het IJssellandziekenhuis presenteerde een concrete case. Medisch materiaal dat op de IC gebruikt wordt, moet wettelijk voorzien zijn van een meertalige handleiding. In de praktijk wordt deze handleiding echter nooit gebruikt en direct weggegooid. Zonde van het papier en verpakkingsmateriaal. Daarom gaat het IJssellandziekenhuis een statement innemen naar de politiek, dat deze wet ongewenste bijeffecten heeft en zijn werk dus niet goed doet. De eerste stap is om alle boekjes de komende tijd te verzamelen en deze doos terug te sturen naar de producent.