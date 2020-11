Incident zorgt voor maand vertraging coronavaccin Janssen

De ontwikkeling van het coronavaccin door Janssen Vaccines heeft flinke vertraging opgelopen. De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) had een maand nodig om een incident met een proefpersoon in de trials te beoordelen. Janssen Vaccines is met 7,8 miljoen stuks (en een optie voor 7,8 miljoen) de belangrijkste leverancier van covid19-vaccins voor de Nederlandse bevolking.

Janssen Vaccines zette op 12 oktober haar klinische studies naar het covid19-vaccin stop, omdat er bij een proefpersoon een onverklaarde ziekte werd geconstateerd. Na evaluatie van het incident met de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA kreeg Janssen na negen dagen toestemming om verder te gaan met de trials in de VS.

De CCMO heeft deze week pas het sein op groen gezet, ruim drie weken na de FDA. Daardoor lag het onderzoek in Europa een maand stil. Het moederconcern van Janssen Vaccines, Johnson & Johnson, maakte woensdag bekend dat de trials in Europa weer in gang worden gezet.

“Buiten de Verenigde Staten bleven onze klinische onderzoeken naar het vaccin nog onderbroken”, zegt een woordvoerder van Janssen Vaccines. Het bedrijf kan nu verder met de trials. In Duitsland, Nederland, Spanje en België krijgt een onbekend aantal mensen een inenting met het kandidaat-vaccin of een placebo.

Goedkeuring studies

Doordat de CCMO een maand nodig had voor onderzoek, kan Janssen ook later de onderzoeksresultaten van de fase-2 en fase-3-studies ter goedkeuring aanbieden aan de geneesmiddelenautoriteiten in de VS (FDA) en Europa (EMA, European Medicines Agency). Tot voor kort was de verwachting dat Janssen de eindresultaten van de laatste trials in het eerste kwartaal van 2021 zou kunnen aanbieden aan FDA en EMA, zodat de eerste vaccinaties in het tweede kwartaal konden plaatsvinden.

De CCMO geeft geen inhoudelijk antwoord op de vraag waarom het onderzoek naar het incident met de proefpersoon een maand in beslag nam. “Helaas kunnen wij niet in detail op de door u genoemde of enig andere specifieke studie ingaan, omdat dit vertrouwelijke informatie betreft”, aldus een woordvoerder van de CCMO.

Resultaten Pfizer

De onderzoeksresultaten van de twee grootste concurrenten van Janssen, AstraZeneca (het ‘Oxford-vaccin’) en Pfizer/BioNTech, worden waarschijnlijk al volgende maand naar de FDA en EMA gestuurd, verwacht het ministerie van VWS. Maandag maakte Pfizer al de belangrijkste tussentijdse onderzoeksresultaten bekend.

Janssen Vaccines stelt dat haar voorlopige testresultaten ‘goede hoop geven’. De woordvoerder zegt dat uit het onderzoek naar de ziekte van de proefpersoon ‘geen bewijs’ is gevonden dat het vaccin de oorzaak is. Het vaccin van Janssen kent één groot verschil met dat van de concurrenten: het hoeft waarschijnlijk slechts één keer te worden toegediend. Bij de andere vijf vaccins die VWS alvast heeft gekocht (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Curevac en Sanofi/GSK) zijn twee inentingen nodig voor een goede werking.