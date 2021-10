Incluzio benoemt Roxana Asmus als algemeen directeur

Roxana Asmus wordt per 1 januari 2022 algemeen directeur van Incluzio. Zij volgt Peter de Visser op die directeur wordt van de RadarGroep in Amsterdam. Asmus is sinds 2015 lid van de directie van de Schiedamse organisatie in welzijn en zorg en heeft ruime ervaring in de zorgsector, meldt Incluzio.

Asmus

Asmus werkte eerst bij GGD Rotterdam om vervolgens directeur te worden van wmo radar. In 2015 werd zij directielid bij Incluzio, een Schiedamse organisatie in welzijn en zorg. In die jaren heeft zij flink wat ervaring opgebouwd in de zorgsector.

Incluzio

Asmus is blij met het vertrouwen dat in haar is uitgesproken. “De afgelopen jaren is een fantastisch bedrijf neergezet. Incluzio heeft een andere manier van werken in het sociaal domein ontwikkeld en waargemaakt. De focus ligt op de inwoner en op het faciliteren van onze medewerkers.” Incluzio is volgens Asmus in staat om mensen maatwerk te bieden binnen de beschikbare budgetten. Asmus: “Ik ben trots dat ik – samen met mijn 3.000 collega’s verder mag werken aan de ontwikkeling van dit mooie bedrijf.”

De Visser

Peter de Visser heeft alle vertrouwen in Asmus als opvolger: “Roxana heeft mede aan de wieg gestaan van de organisatie en weet als geen ander wat er nodig is om de impact de komende jaren verder te vergroten.” De Visser is blij met de jarenlange samenwerking en vindt Asmus een waardige opvolger. Zelf wordt hij directeur bij RadarGroep.