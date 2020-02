Indiceren gaat wijkverpleegkundigen prima af

Sinds 2015 stellen wijkverpleegkundigen zelf vast welke zorg thuiswonende cliënten nodig hebben. Het Nivel hield eind 2019 een enquête onder de deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. 302 deelnemers vulden de vragenlijst in.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet indiceren positief is over de indicaties die hun collega’s geven. Zij stellen dat de indicatie goed aansluit bij de zorgvraag. Een kwart noemt de aansluiting bij de zorgvraag redelijk. Van de wijkverpleegkundigen zelf voelen 9 van de tien zich in hoge mate competent om de indicatiestelling uit te voeren.

Ondersteunende documenten

Om wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij de indicatiestelling zijn verschillende documenten ontwikkeld. Wijkverpleegkundigen die deze documenten gebruiken voelen zich beter in staat om te indiceren. “Toch worden de ondersteunende documenten lang niet altijd gebruikt door praktiserende verpleegkundigen. Een grote groep weet niet van het bestaan af en ook zijn meerdere verpleegkundigen niet tevreden over de ondersteuning die de documenten bieden”, tekent het Nivel hierbij aan.