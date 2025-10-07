Indonesische verpleegkundigen versterken zorgteams Humanitas

Deze gekwalificeerde zorgprofessionals verbinden zich voor minimaal drie jaar aan de organisatie. Met deze stap probeert Stichting Humanitas een oplossing te vinden voor het tekort aan zorgpersoneel. Volgens de Adviesraad Migratie kan het tekort in de langdurige zorg oplopen tot ruim 85.000 medewerkers in 2031.

Humanitas

In Indonesië zijn te veel goed opgeleide verpleegkundigen, waardoor niet iedereen aan het werk kan. In Nederland neemt het tekort aan zorgpersoneel de komende jaren verder toe. Door dit initiatief is er volgens Humanitas sprake van een win-winsituatie: de Indonesische professionals doen waardevolle werkervaring op en Stichting Humanitas versterkt haar zorgteams en verlicht daardoor de werkdruk voor de medewerkers. Deze oplossing zorgt voor meer stabiliteit op de werkvloer, vaste gezichten voor bewoners en een betere balans voor het bestaande personeel.

Taal, integratie, arbeidsvoorwaarden

De zorgprofessionals hebben een intensief taaltraject afgerond. Om hun professionele en persoonlijke integratie te ondersteunen, zijn ze gezamenlijk gehuisvest in zorglocatie Akropolis in Rotterdam. In samenwerking met een Nederlandse partnerorganisatie is bovendien geborgd dat de arbeidsvoorwaarden in lijn zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Verpleegkundigen positief

“Voor ons is dit een kans om nieuwe ervaring op te doen naast ons werk in Indonesië”, vertelt een van de Indonesische verpleegkundigen, Andana. “We wilden ook ontdekken hoe het is om met mensen uit een ander land te werken. En eerlijk gezegd, een beter leven. In Nederland verdien je beter dan bij ons thuis.” Verpleegkundige Vicki: “Hier is er een goede balans tussen werk en privé. In Indonesië is werk vaak allesbepalend, hier is er ruimte voor vrije tijd.”