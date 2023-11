Informatiepunt moet patiënten en zorgverleners op weg helpen met pgo

Het pgo-informatiepunt is een initiatief van de Patientenfederatie Nederland en Stichting MedMij. Iedereen – zorgprofessional, patiënt of anderszins – kan via mail, chat of telefoon contact opnemen om vragen te stellen over het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving.

2025

Demissionair minister Ernst Kuipers houdt vast aan het streven om in 2025 iedereen een goed gevulde en goed werkende gezondheidsomgeving te bieden, om daarmee zelf over de eigen gezondheidsdata te beschikken. De weg daar naartoe kent veel hobbels en vertraging.

Gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over

“Pgo’s zijn nog steeds volop in ontwikkeling en nog niet alles is mogelijk”, erkent Arthur Schellekens, directeur bestuurder van de Patiëntenfederatie. “Zo merken we dat de gebruiksvriendelijkheid als gevolg van onder andere de strenge veiligheidseisen nogal wat te wensen over laat. Voor een grote groep mensen is het best ingewikkeld om een pgo te gaan gebruiken en zij hebben daar hulp bij nodig.”

Gebruik neemt toe

Die hulp wil de Patientenfederatie samen met Stichting MedMij bieden via het informatiepunt. Volgens Marc van Dijk, directeur van MedMij, noopt het toenemende pgo-gebruik tot de oprichting van de vraagbaak. “Het pgo-gebruik neemt toe en daarmee ook de vragen die we bij MedMij binnenkrijgen van zorgverleners en zorggebruikers. Vragen over het ophalen van medische gegevens via DigiD, over de veiligheid en over wat MedMij nu precies doet.”