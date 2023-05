Inknippen tijdens bevalling gebeurt vaak zonder toestemming

Zelfs als een vrouw weigert, gaat de ingreep soms toch door. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van gezondheidswetenschapper Marit van der Pijl van het Amsterdam UMC. De Volkskrant schrijft erover.

Informed consent

Ruim 11.000 vrouwen vulden een vragenlijst in, waarin zij konden aangeven of zij tijdens hun bevalling een of meer van tien veelvoorkomende medische handelingen hadden ondergaan. En zo ja, of hun zorgverlener daarvoor toestemming had gevraagd.

Informed consent is wettelijk verplicht bij ingrijpende medische handelingen. In de gynaecologie geldt dat voor vaginaal onderzoek, een keizersnede of het zetten van een knip om de bevalling sneller te laten verlopen, omdat het kindje in gevaar is. Een patiënt mag een behandeling altijd weigeren.

Toestemming

Bijna alle vrouwen ondergingen tijdens hun bevalling vaginaal onderzoek en ruim 90 procent gaf aan dat een zorgverlener daarvoor ook toestemming had gevraagd. Van de 2.308 vrouwen die een knip kregen, zei 41,7 procent echter dat hun zorgverlener niet om hun toestemming had gevraagd. 26,5 procent van de vrouwen vond dat ‘vervelend’. Nog eens 43 vrouwen weigerden de knip, maar kregen die toch.