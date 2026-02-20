Skipr

Innoforte benoemt nieuw lid raad van toezicht

,

Astrid Brouwer is per 1 februari 2026 benoemd tot lid van de raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Innoforte (regio Arnhem en Velp).

Brouwer is directeur zorg en klinisch psycholoog en beschikt over ruime ervaring binnen de ggz en de langdurige zorg, zo laat de organisatie weten. Binnen de raad van toezicht richt zij zich onder meer op zorgkwaliteit, veiligheid en het cliëntperspectief.

Daarnaast is Corlien Derksen-Berends aangesteld als trainee lid van de raad van toezicht voor de duur van één jaar. Zij heeft een achtergrond in HRM en ervaring binnen zowel profit- als non-profitorganisaties. Met het traineeship wil Innoforte bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstig toezichthoudend talent, aldus de organisatie.

Meer over:Personalia

