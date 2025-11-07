Inspectie dwingt verpleegkundige om te stoppen met werken

Een verpleegkundige moet per direct stoppen met werken, omdat hij mogelijk een gevaar vormt voor de veiligheid van patiënten. Dat beveelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie legt zelden zo’n maatregel op. Een tuchtrechter beoordeelt later of de man een beroepsverbod krijgt, maar in afwachting daarvan moet hij zijn werk al neerleggen.

Alcoholmisbruik

De IGJ zegt dat er een melding is gekomen over het gedrag van de man, die ook werkt als anesthesiemedewerker. Na onderzoek constateert de inspectie “dat er sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van cliënten en de zorg”. Ook heeft hij volgens de toezichthouder “een persoonlijkheid die zich niet verdraagt met het door hem uitgeoefende beroep”.

Het BIG-register, waarin alle zorgmedewerkers moeten staan, meldt dat de maatregel is opgelegd in verband met alcoholmisbruik.

LOOB

De maatregel heet een last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB). Die kan sinds 1 april 2019 worden gegeven. In 2022 kreeg een klinisch psycholoog uit het Utrechtse dorp Woudenberg als eerste zo’n sanctie.

In februari 2023 kreeg een arts uit Groningen een LOOB omdat ze verslaafd was aan pijnstillers. Datzelfde jaar moest een huisarts uit Brunssum zijn werk neerleggen. Hij kreeg later een beroepsverbod om het verkrachten en aanranden van meerdere patiëntes. (ANP)