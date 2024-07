Inspectie geeft aanwijzing aan Infinitas Care uit Rotterdam

Op 17 juli werd Infinitas Care onder verscherpt toezicht gesteld. Het is Infinitas Care niet gelukt om tijdens het verscherpt toezicht alle tekortkomingen weg te nemen. Dat moet nu binnen vier maanden gebeuren. Tot die tijd mag de organisatie geen nieuwe cliënten aannemen.

Tekortkomingen

Infinitas Care zet veel onervaren zorgverleners of zorgverleners in opleiding in, terwijl de zorgvraag van de cliënten complex is. Daarbij worden de risico’s die spelen bij cliënten niet voldoende in kaart gebracht. Ook wordt niet regelmatig gereflecteerd op de geboden zorg en worden incidenten niet altijd gemeld of met het team besproken.

De inspectie ziet dat er nog niet genoeg kennis is van de Wet zorg en dwang (Wzd). Tenslotte ziet de inspectie in het betrekken van de cliëntenraad en de cliëntvertegenwoordigers bij de zorg een belangrijk aandachtspunt.

Aanwijzing

De aanwijzing moet ervoor zorgen dat Infinitas Care de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het verscherpt toezicht is hiermee tot een einde gekomen.

Infinitas Care moet uiterlijk 27 oktober 2024 voldoen aan de aanwijzing. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.