Inspectie geeft Health Care Zuid Holland laatste kans

Na drie inspectiebezoeken en twee bestuursgesprekken heeft de inspectie blijvend zorgen over de deskundigheid van de bestuurder.

De inspectie bracht op 9 mei 2023 een vervolgbezoek aan de nieuwe zorgaanbieder Health Care Zuid Holland. Eerdere bezoeken vonden plaats op 6 april 2022 en 24 november 2022. Tijdens deze bezoeken moest de inspectie constateren dat de verleende zorg niet voldeed aan de getoetste normen. Vijf van de zeven getoetste normen voldeden niet en twee normen voldeden grotendeels. De inspectie had na dat bezoek gerede twijfels over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Onvoldoendes

Nu ziet de inspectie dat twee normen blijvend niet voldoen. De bestuurder heeft op deze normen onvoldoende of niet de juiste verbeteringen getroffen. De manier waarop zorgverleners werken in het zorgdossier is onvoldoende navolgbaar waardoor de situatie over de gezondheidstoestand van de cliënten niet altijd duidelijk is. Het toedienen van medicatie brengt ook risico’s met zich mee. De inspectie blijft dan ook zorgen houden over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Bestuur

Het gesprek dat de inspectie eind juli hield met de bestuurder, gaf weinig aanleiding tot vertrouwen in een goede afloop. De inspectie blijft zich afvragen of de bestuurder voldoende in staat is zelf de tekortkomingen te signaleren en verbeteren. Toch ziet de inspectie wel enige verbetering en heeft daarom besloten de bestuurder nog een kans te geven.

Coaching

De bestuurder vertelt dat zij onder andere binnen haar eigen netwerk op zoek ging naar een nieuwe wijkverpleegkundige omdat de vorige wijkverpleegkundige beperkt inzetbaar was. Deze nieuwe wijkverpleegkundige stelt niet alleen (her)indicaties, maar ondersteunt en coacht ook de bestuurder. Deze ondersteuning is voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast vertelt de bestuurder dat de wijkverpleegkundige haar ook waarneemt op het moment dat zij uitvalt, owel als zorgverlener als bestuurder. Verder zegt de bestuurder nog steeds gebruik te maken van een ingehuurde adviseur.

Cliënten

Er worden vooralsnog geen nieuwe cliënten in zorg genomen omdat de bestuurder eerst de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde wil hebben. Ze geeft aan dat zij de wens heeft dat Health Care Zuid Holland in de toekomst wel groeit. Zowel een groei in het aantal cliënten als zorgverleners. Ook vertelt de bestuurder dat zij gecontracteerde zorg wil leveren. De bestuurder vertelt dat ‘hiervoor eerst alle normen uit het toetsingskader groen moeten zijn’. Verder vertelt ze dat zij op zoek is naar een andere locatie voor het kantoor. Op dit moment huurt Health Care Zuid Holland een inpandige ruimte bij een ander bedrijf.

Health Care Zuid Holland

Health Care Zuid Holland is een organisatie die persoonlijke verzorging en verpleging biedt in het werkgebied Den Haag. Het management bestaat uit één bestuurder. Er is een raad van commissarissen die bestaat uit twee leden. Health Care Zuid Holland heeft geen toelatingsvergunning in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dit is vanwege de omvang van de organisatie niet vereist. Health Care Zuid Holland is niet geregistreerd als accommodatie/locatie in het openbaar locatieregister Wet zorg en dwang (Wzd)/Wet verplichte ggz (Wvggz). Health Care Zuid Holland startte met de daadwerkelijke zorg aan cliënten op 17 september 2020.