Inspectie onderzoekt kliniek die jarenlang massadonoren creëerde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start een onderzoek naar de werkwijze van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens (MCK) in Leiderdorp, meldt Nieuwsuur.

Vorige week onthulde Nieuwsuur dat de kliniek tussen 2006 en 2017 bewust te vaak het zaad gebruikte van dezelfde spermadonoren. Dat heeft geleid tot minstens 36 massadonoren.

Maximum kinderen

De IGJ heeft besloten het onderzoek in te stellen naar aanleiding van de onthullingen en “een aantal meldingen die bij de IGJ zijn binnengekomen”, laat een woordvoerder weten. “De inspectie kijkt daarbij hoe zowel de ouders als de donoren zijn geïnformeerd over de behandeling(en) én hoe zij zijn geïnformeerd over de werkwijze van de kliniek.”

Uit het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat moeders en donoren niet wisten dat MCK meer kinderen per donor verwekte dan toegestaan. In Nederland ligt dat maximum op 25 kinderen per donor, maar MCK hield een maximum aan van 25 gezinnen. Ruim 900 moeders en 1200 kinderen zijn hier de dupe van geworden. (ANP)