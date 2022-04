Inspectie verbiedt prenataal bloedonderzoek via Belgisch bedrijf

Tien geboortepraktijken en echocentra mogen geen bloed van zwangere vrouwen meer laten screenen door een Belgisch bedrijf. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ze gemaand hiermee te stoppen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot 33.500 euro. Het Belgische bedrijf onderzoekt het bloed op veel meer genetische afwijkingen dan in Nederland wettelijk is toegestaan.

“Bij de alternatieve screening ontbreekt het ook aan goede informatie, begeleiding en nazorg”, stelt de inspectie. Die legt uit dat de centra hiermee hun vergunning te buiten gaan. Nog eens zes praktijken die eerder samenwerkten met het Belgische bedrijf waren daar uit eigen beweging al mee opgehouden.

NIPT mag wel

Prenatale screening mag in Nederland wel met de zogeheten NIPT, de niet-invasieve prenatale test. Dat is een bloedonderzoek naar drie ernstige syndromen: down-, edwards- en patausyndroom. Hier mogen de betrokken centra gewoon mee doorgaan. (ANP)