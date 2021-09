Inspectie: verwarde personen sneller van politie naar zorg

De regering moet zorgen dat mensen met psychische problemen sneller worden opgevangen door specialisten in plaats van door de politie. Agenten zijn soms veel tijd kwijt aan verwarde mensen en dat gaat ten koste van de noodhulpverlening, staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Vorig jaar kreeg de politie meer dan 100.000 meldingen van mensen met verward gedrag te verwerken, waarvan een deel spoedgevallen. De problematiek is de laatste tien jaar groter geworden.

Mee naar het bureau

Het is de bedoeling dat de politie mensen met verward gedrag zo snel mogelijk overdraagt aan de geestelijke gezondheidszorg, maar dat duurt in de praktijk vaak lang, stelt de inspectie.Daardoor kunnen agenten niet naar andere noodmeldingen, of worden deze mensen noodgedwongen meegenomen naar het bureau, terwijl dat niet altijd nodig of wenselijk is. Ook niet voor de verwarde mensen zelf.

Opvangprobleem aanpakken

De inspectie dringt er bij de ministers van Justitie en Veiligheid en VWS op aan om te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt. Demissionair Justitie-minister Ferd Grapperhaus heeft in een brief laten weten dat er over de opvang van verwarde personen nagedacht wordt. “Dit neemt niet weg dat de aanpak voor personen met verward gedrag, waaronder het vervoer, onverminderd om aandacht blijft vragen”, schrijft hij. (ANP)