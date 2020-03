Inspectie: ‘We gaan niet op mondkapjesjacht’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat niet controleren of medisch personeel de juiste mondkapjes op de juiste manier gebruikt. Dat laat een woordvoerder van de toezichthouder weten. “De IGJ trekt niet het land in voor mondkapjescontrole.”

Twaalf ziekenhuizen met besmet personeel

In de afgelopen weken raakten werknemers van maar liefst twaalf ziekenhuizen al besmet met het coronavirus. Dat zijn het Amphia ziekenhuis (Breda), het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), het Amsterdam UMC, het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes), het Meander Medisch Centrum (Amersfoort), het Isala Ziekenhuis (Zwolle), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het OLVG (Amsterdam), het Maasstadziekenhuis (Rotterdam), het Erasmus MC en het Bernhoven ziekenhuis (Uden).

‘Onnodige toezichtlast’

In de meeste ziekenhuizen hebben de werknemers nog contact gehad met collega’s en patiënten op het moment dat ze al besmet waren. Desondanks is dit voor de IGJ nog geen reden om nu te gaan controleren op het juiste gebruik van mondkapjes. “We willen geen onnodige toezichtlast veroorzaken door hierop te controleren”, stelt een woordvoerder van de Inspectie. “We gaan dus niet op mondkapjesjacht.”

‘Zorgvuldig’

De IGJ is vol vertrouwen over voorzorgsmaatregelen van ziekenhuizen en hun medewerkers. “Zorgverleners zijn zich bewust van het belang van een goede voorbereiding op de uitbraak van een infectieziekte en de naleving van protocollen rond hygiëne. Wij hebben er vertrouwen in dat zij dit op een zorgvuldige manier doen.” Buiten de keuze van het juiste mondkapje is het ook belangrijk dat ze niet te lang worden gebruikt en dat ze wel op een goede manier worden op- en afgezet.

De Inspectie heeft overigens ook nog geen melding ontvangen over ondeugdelijk mondkapjesgebruik onder zorgpersoneel.

Schaarse mondkapjes

Inkopers van de mondkapjes laten weten dat de juiste geclassificeerde kapjes moeilijk te krijgen zijn. Alleen ongeclassificeerde kapjes zijn volop verkrijgbaar. Naast ziekenhuispersoneel hebben ook werknemers in de thuiszorg, verpleging, apotheekzorg en tandzorg medische mondkapjes nodig. In de afgelopen weken ontstonden al tekorten, mede door diefstal van mondkapjes in de ziekenhuizen. De GGD kondigde begin maart aan de beschikbare voorraad mondkapjes beter te willen verdelen.

Er zijn drie typen medische mondkapjes, van FFP1, FFP2 en FFP3. Hierbij is FFP1 de minst beschermende variant, waarbij nog een behoorlijke ‘lekkage’ via de zijkanten plaatsvindt. Volgens inkopers zijn er nog veel mondkapjes verkrijgbaar die niet aan deze standaarden voldoen, maar die bijvoorbeeld particulieren wel aanschaffen.

Intensive care

De RIVM heeft begin maart een nieuw advies uitgebracht waarin staat dat bij de meeste zorgverleners die in aanraking kunnen komen met coronapatiënten aan een FFP1-mondkapje genoeg hebben. Maar als ze bijvoorbeeld op de intensive care werken, bronchoscopie of intubatie uitvoeren of handelingen doen die hoesten induceren, dan wordt wel een FFP2-kapje geadviseerd. Voor maart waren de regels rond mondkapjesgebruik nog iets strenger.