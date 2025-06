Inspecties eisen betere hulp jongeren door Schrikker Stichting

De William Schrikker Stichting moet zorgen dat jongeren betere hulp krijgen wanneer ze in de jeugdbescherming terechtkomen. Die zorg is nu niet in orde, constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV). Ze leggen de schuld daarvoor niet bij de stichting, maar bij gemeenten en bij het personeelstekort in de sector. Daarom krijgt de instelling geen straf.

Volgens de inspecties krijgen jongeren en hun ouders “niet tijdig de bescherming, begeleiding en hulp die zij nodig hebben”. Zo heeft de stichting “onvoldoende zicht op de ontwikkeling en de veiligheid” van de jongeren en lukt het niet om op tijd de juiste hulp te regelen. De inspecties zeggen ook geen vertrouwen te hebben dat de stichting de problemen binnen afzienbare tijd kan oplossen.

Die problemen liggen volgens de inspecties niet aan de stichting zelf. Wanneer de hulpverleners vinden dat een kind een bepaalde vorm van hulp nodig heeft, liggen ambtenaren dwars door de hulp te “heroverwegen”. Daardoor kan de stichting de hulp “te vaak niet inzetten”.

Vlaardings pleegmeisje

De William Schrikker Stichting was onder meer betrokken bij de hulp voor een toen 10-jarig pleegmeisje in Vlaardingen. Zij kwam vorig jaar zwaargewond in een ziekenhuis nadat ze ernstig was mishandeld door haar pleegouders. De inspecties constateerden eerder dat de zorg aan het meisje “langdurig en veelvuldig tekortschoot”. De stichting stond daarom al onder geïntensiveerd toezicht, net als pleegzorgorganisatie Enver. Die kreeg vorige maand de opdracht om de zorg binnen negen maanden te verbeteren.

De stichting zegt de conclusies van de inspecties te herkennen en al aan verbetering te werken. Over het Vlaardingse pleegmeisje meldt de organisatie: “Het onbeschrijfelijke leed dat zij heeft moeten doorstaan had haar nooit mogen overkomen en betreuren wij ten zeerste. Het is daarom belangrijk dat de inspecties diepgravend onderzoek hebben gedaan naar het gebeurde.”

De stichting begeleidt ongeveer 8000 jongeren verspreid over het land en is daarmee de grootste instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering van Nederland. (ANP)