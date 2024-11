Inspecties oordelen nog steeds glashard over tbs-kliniek Oostvaarders

In de tbs-kliniek in Almere zijn de afgelopen jaren ernstige misstanden geweest. De directie en het management houden zich volgens de inspectie te weinig bezig met het welzijn van het personeel. Daarnaast geeft de directie volgens de inspectiediensten te weinig tijd aan het plan om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dat plan levert nog te weinig op.

Misstanden Oostvaarderskliniek

De kliniek is al sinds 2022 in het nieuws, toen meldingen van misstanden werden gedaan. Dit jaar zijn twee tbs’ers overleden, in beide gevallen door een “niet-natuurlijke doodsoorzaak”. Sinds dit voorjaar zijn drie medewerkers van de kliniek ontslagen, omdat zij een “niet-professionele relatie met een cliënt” hadden, schrijft staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) in een brief aan de Kamer. De inspecties hebben de Oostvaarderskliniek het afgelopen halfjaar goed in de gaten gehouden, en komen tot harde conclusies.

Visie ontbreekt

“De directie en het management hebben onvoldoende aandacht voor het welzijn van de (vaste) medewerkers”, luidt het oordeel van de inspecties. Zij zien ook dat de “visie, samenhang en prioritering” op de verbetermaatregelen ontbreekt. De top van de kliniek maakt daarnaast te weinig werk van een “verantwoorde bezetting”. De inspecties willen beter zicht op de stand van zaken in de Oostvaarderskliniek en willen dat “de kliniek hen periodiek mondeling en schriftelijk informeert over de voortgang van het jaarplan”.

Nieuwe behandeldirecteur

Coenradie wijst erop dat er dit voorjaar een nieuwe behandeldirecteur is aangesteld. Daarnaast moeten twee onafhankelijke deskundigen de verbeterplannen controleren en de kliniek helpen te leren van fouten. (ANP)