Institute for Positive Health is zelfstandige stichting

Het Institute for Positive Health (iPH), die zich hard maakt voor Positieve Gezondheid, is per 1 januari 2026 een zelfstandige stichting. Miriam de Kleijn is benoemd tot directeur van de stichting.

De inhoudelijke koers, samenwerkingen en activiteiten blijven ongewijzigd. Met de verzelfstandiging onderstreept iPH haar rol als onafhankelijk expertisecentrum en netwerkorganisatie.

Het bestuur van de stichting Institute for Positive Health bestaat uit Korrie Louwes, John Dierx en Pablo van den Bosch. Het bestuur ziet toe op de missie, strategie en governance van iPH en ondersteunt de verdere doorontwikkeling van Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid

IPH staat voor de brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid, waarin de zes dimensies van Positieve Gezondheid (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren) het vertrekpunt zijn. Vanuit dit gedachtegoed ondersteunt iPH de transitie van zorg naar gezondheid waarin mensen en organisaties integraal samenwerken om deze maatschappelijke opgave te realiseren.