Instituut Verbeeten behaalt certificaat informatiebeveiliging

NEN 7510 is een Nederlandse norm voor hoe organisaties in de zorg veilig moeten omgaan met informatie, zoals medische dossiers en persoonsgegevens.

DigiTrust

DigiTrust, een onafhankelijk auditbedrijf, heeft getoetst of Instituut Verbeeten aan de uiteenlopende normen van NEN 7510 voldoet. “Het certificaat laat zien dat het instituut serieus en aantoonbaar werkt aan veilige omgang met (medische) gegevens. Het behalen van deze certificering is echter geen eindpunt, maar een bevestiging van de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering en risicobeheersing”, zo reageert het instituut.

Vertrouwen

Het certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Ed Rutters, voorzitter raad van bestuur Instituut Verbeeten, dat medisch specialistische zorg levert op het gebied van radiotherapie (bestraling van doorgaans kwaadaardige aandoeningen): “Als bestuurder ben ik bijzonder trots dat wij als organisatie het NEN 7510-certificaat hebben behaald. Deze norm voor informatiebeveiliging in de zorg gaat over veel meer dan techniek en regels. Het gaat over vertrouwen. Over de zekerheid dat de gegevens van onze patiënten veilig zijn – altijd en in elke stap van hun zorgproces.”