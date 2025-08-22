Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Instituut Verbeeten behaalt certificaat informatiebeveiliging

,

Instituut Verbeeten ontving deze maand het NEN 7510-certificaat voor informatiebeveiliging.

NEN 7510 is een Nederlandse norm voor hoe organisaties in de zorg veilig moeten omgaan met informatie, zoals medische dossiers en persoonsgegevens.

DigiTrust

DigiTrust, een onafhankelijk auditbedrijf, heeft getoetst of Instituut Verbeeten aan de uiteenlopende normen van NEN 7510 voldoet. “Het certificaat laat zien dat het instituut serieus en aantoonbaar werkt aan veilige omgang met (medische) gegevens. Het behalen van deze certificering is echter geen eindpunt, maar een bevestiging van de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering en risicobeheersing”, zo reageert het instituut.

Vertrouwen

Het certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Ed Rutters, voorzitter raad van bestuur Instituut Verbeeten, dat medisch specialistische zorg levert op het gebied van radiotherapie (bestraling van doorgaans kwaadaardige aandoeningen):  “Als bestuurder ben ik bijzonder trots dat wij als organisatie het NEN 7510-certificaat hebben behaald. Deze norm voor informatiebeveiliging in de zorg gaat over veel meer dan techniek en regels. Het gaat over vertrouwen. Over de zekerheid dat de gegevens van onze patiënten veilig zijn – altijd en in elke stap van hun zorgproces.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:04 Instituut Verbeeten behaalt certificaat informatiebeveiliging
10:55 Inspectie onderzoekt Clinical Diagnostics waar hackers data bevolkingsonderzoek stalen
21 aug 2025 Radboudumc stelt nieuwe AI-hoogleraar aan
20 aug 2025 Huisarts doet aangifte tegen deepfake beelden
19 aug 2025 Umc’s maken kans op internationale prijs voor ervaringsmonitor

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties