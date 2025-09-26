Skipr

Instituut Verbeeten verwelkomt Tom Joosten als nieuwe bestuurder

,

Op 1 januari start Tom Joosten als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur bij Instituut Verbeeten. Hij volgt hiermee Ed Rutters op, die vanaf dat moment met prepensioen gaat.

Joosten maakt de overstap vanuit het St. Jans Gasthuis in Weert. Instituut Verbeeten levert medisch specialistische zorg op het gebied van radiotherapie, met bestraling van doorgaans kwaadaardige aandoeningen.

Tom Joosten

Joosten brengt een brede ervaring in de zorg met zich mee in het integraal aansturen van zorgorganisaties, met verantwoordelijkheid voor financiën, vastgoed, HR, kwaliteit en capaciteitsmanagement. De organisatie kiest voor Joosten vanwege  zijn verbindend leiderschap, innovatieve aanpak en focus op samenwerking.

Voorzitter van de raad van toezicht Luc Demoulin: “Met zijn ervaring in het realiseren van complexe veranderingen in zorgorganisaties weet Tom teams op een inspirerende manier mee te nemen in dit proces. Hij biedt frisse ideeën en expertise op het gebied van strategische transities, innovatie en netwerkpositionering die naadloos aansluiten bij de actuele uitdagingen in de zorg. Deze kwaliteiten zijn van cruciaal belang om Instituut Verbeeten toekomstbestendig te maken en ons werk verder te ontwikkelen binnen een veranderend zorglandschap.”

Joosten: “Instituut Verbeeten laat zien dat hoogwaardige radiotherapeutische zorg en oprechte aandacht voor mensen hand in hand gaan. Juist die combinatie maakt het werk hier voor mij bijzonder en betekenisvol. Vanuit de overtuiging dat ieders potentieel van waarde is voor de toekomst van de oncologische zorg, kijk ik uit naar de samenwerking met medewerkers, partners, patiënten en hun naasten. Alleen samen kunnen we verder bouwen aan nog betere oncologische zorg in de regio.”

Meer over:Personalia

