Instroom patiënten met corona in ziekenhuizen verder omlaag

Nieuws PvdA, GroenLinks en JA21: draai bezuinigingen op jeugdzorg terug De PvdA, GroenLinks en JA21 willen dat het kabinet afziet van de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. De partijen dienen daartoe dinsdag een voorstel in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Het kabinet is waarschijnlijk afhankelijk van een van deze drie partijen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Lees verder

Nieuws Deze maatregelen moeten code zwart voorkomen In tijden van crisis kan de beschikbare zorgcapaciteit efficiënter worden ingezet door het inrichten van wijkverpleginghotels, moeten regionale zorgcoördinatiecentra de zorg beter stroomlijnen en kan uitwisseling van personeel de druk op bepaalde zorgverleners verlichten. Dat staat in het rapport ‘Kortetermijnscenario in verband met de omikronvariant’, dat antwoord geeft op de vraag: hoe kan de zorg zich voorbereiden op fase 3, beter bekend als code zwart? Lees verder

Nieuws Ad Warnar nieuwe commissaris bij Zorgnetwerk Fundis Ad Warnar is per 1 januari toegetreden tot de raad van commissarissen van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis. Warnar (1965) is een ervaren directeur en toezichthouder en momenteel werkzaam als algemeen directeur bij de Vereniging samen Voor Betere Zorg te Haarlem. Lees verder

Nieuws Kupers: ‘We spreiden covid-patiënten om iedereen gelijke toegang tot zorg te geven’ Vanuit het Isala geeft bestuurslid Ina Kupers haar eerste persbriefing namens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Kupers: Het aantal covidpatiënten daalt op alle fronten. Kupers: “Wij leven met onzekerheden, de versoepelingen waren een goede afweging. De reguliere zorg komt weer op gang. We kunnen echter nog niet te ver vooruitkijken, omdat het behapblaar moet blijven voor de zorg.” Lees verder