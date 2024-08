Interim bestuursvoorzitter voor Zorggroep De Opbouw

De raad van toezicht van Zorggroep De Opbouw heeft Daniëlle Santen benoemd als bestuursvoorzitter op interim basis. Zij is gestart per 19 augustus en neemt per 2 september de taken en verantwoordelijkheden van Yvonne van Stiphout over. Samen met Ronald Bik vormt zij per die datum de Raad van Bestuur van Zorggroep De Opbouw.