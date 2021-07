Internationaal keurmerk VieCuri voor kwaliteit

Ziekenhuis VieCuri heeft opnieuw het internationale kwaliteitskeurmerk van Joint Commission International (JCI) ontvangen. “Wij zijn blij en trots met deze erkenning van de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons om de beste kwaliteit van zorg te bieden in Noord-Limburg”, zegt bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten.

VieCuri is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland dat voldoet aan de nieuwste en scherpste JCI-voorwaarden. Iedere drie jaar verandert de JCI-normenset aan de hand van ontwikkelingen in de zorg. Zo stellen de nieuwe normen bijvoorbeeld aanvullende eisen aan het digitale patiëntendossier mijnVieCuri.

JCI is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. Anders dan bij andere keurmerken draait het bij JCI vooral om de praktische zorg voor de patiënt. Om VieCuri te beoordelen, volgden de onderzoekers de ‘reis’ die patiënten maken, vanaf het maken van de eerste afspraak tot aan de nacontrole. In 2017 behaalde VieCuri voor de eerste keer het JCI-keurmerk, de huidige toekenning geldt voor de komende drie jaar.

Op basis van 1.200 meetbare elementen toetst JCI de zorg. Zo kijkt JCI naar de medicatieveiligheid, het proces rond een operatie, sedatie (zoals narcose), beperking van het risico van infecties en correct gebruik van het patiëntendossier. Ook worden werkzaamheden onder de loep genomen die niet direct met patiëntenzorg van doen hebben, maar wel sterk bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om de keuken, onderhoud van (medische) apparatuur, de schoonmaakroutine en de brandveiligheid van het gebouw.