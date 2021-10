Intrakoop deelt duurzaamheidsblauwdruk

Intrakoop heeft de pilot samen met en in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en ggz- en gehandicaptenzorginstellingen uitgevoerd. Per project zijn de obstakels in kaart gebracht en experts aangehaakt om processen te verduurzamen. “Ik hoop dat we andere zorginstellingen inspireren en motiveren om hiermee stappen te zetten in het verduurzamen van hun eigen organisatie”, zegt Intrakoop-directeur Ruud Plu.

Minder vlees en zuivel

Uit de pilot blijkt dat kleine stappen al tot resultaat leiden. “Zeker wanneer veel zorgorganisaties samen kleine veranderingen doorvoeren is het duurzaamheidseffect enorm”, aldus Intrakoop. Zo heeft de pilot verduurzaming voeding bij vier zorgorganisaties tot een daling van het gebruik van dierlijke eiwitten in menu’s geleid. In de periode van oktober 2020 tot juni 2021 is het aantal dierlijke eiwitten met zo’n 13 procent afgenomen, een vermindering van 47.615 kilogram aan CO2-uitstoot. Onderling en met experts zijn kennis en ervaringen gedeeld, menu-alternatieven ontwikkeld en getest in de praktijk en adviezen opgesteld voor andere zorgorganisaties.

Bij de pilot scheiden van PMD-afval slaagden de deelnemers erin om de totale hoeveelheid restafval met 12 procent te verminderen. Dit staat gelijk aan een daling van 8.913 kg aan CO2-uitstoot. Voor de afvalscheiding is een nieuw stappenplan ontwikkeld en in de praktijk getest om het PMD-afval optimaal te scheiden. Van het ingezamelde plastic is bijna 90 procent verwerkt tot herbruikbare kunststof korrels en ook al het ingezamelde metaal is hergebruikt. “Daarmee heeft deze pilot twee positieve opbrengsten: meer hergebruik van grondstoffen en minder uitstoot van schadelijke stoffen”, aldus Intrakoop.

Lokaal inkopen

Bij de derde pilot is gekeken wat de beste mogelijkheden zijn om het onderhoud van bestaande installaties voor ventilatie, verwarming en koeling te verduurzamen. De pilot heeft geleid tot een praktisch overzicht met 18 actiepunten. Daarbij is aangegeven wat de impact van alle actiepunten is op de CO2-reductie en circulair werken en hoe haalbaar de implementatie is. “Veel actiepunten leiden met weinig inspanning al tot resultaat, zoals het beter afstemmen van de verwarming en koeling op elkaar, het verlagen van de frequentie van onderhoud door meer toestandsafhankelijk onderhoud te plegen in plaats van periodiek onderhoud en diensten en onderhoud vaker lokaal in te kopen.’

De blauwdruk en praktische informatie over de pilots staat vanaf donderdag 7 oktober op de website van Intrakoop.